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СКР возбудил дело об угрозе теракта против пассажира рейса Москва - Владивосток

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - На Дальнем Востоке возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Москвы по статье "угроза совершения террористического акта на борту самолета", сообщает Следственный комитет РФ.

"По предварительным данным, 19 сентября 32-летний пассажир рейса Москва-Владивосток во время полета высказывал угрозы физической расправой в адрес членов экипажа, угрожал взорвать самолет, а также нанес удар кулаком по лицу бортпроводнику, пресекавшего его противоправные действия. Свои хулиганские действия мужчина продолжал и в отделе транспортной полиции аэропорта Владивостока", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело по статье "Угроза совершения террористического акта на борту самолета" возбуждено в отношении подозреваемого следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Аэрофлот" уточняет, что инцидент с авиадебоширом произошел 18 сентября на рейсе SU 1702, следовавшем из Москвы во Владивосток.

"Пассажир рейса, находясь на борту воздушного судна с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения, в агрессивной форме требовал пересадить его в бизнес-класс. Гражданин грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на воздушном транспорте: отказывался подчиняться законным требованиям экипажа и командира воздушного судна, угрожал физической расправой пассажирам рейса, ударил бортпроводника и сидящего рядом пассажира. Своими крайне вопиющими действиями пассажир поставил под угрозу безопасность полета, а значит жизни всех пассажиров и членов экипажа. На устные и письменное предупреждения не реагировал. Пассажиры рейса оказали помощь экипажу и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Владивостока дебошира передали полиции", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

В связи с этим заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров заявил о намерении компании "добиваться возбуждения уголовного дела и максимально жесткого наказания для дебошира с последующим взысканием причиненного вреда пассажирам и работникам авиакомпании". "Ему будет также отказано в перевозках на рейсах Аэрофлота в установленном порядке", - добавил Александров.

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Теги: Владивосток, СКР
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