Авиадебошира задержали в аэропорту Новосибирска за угрозы взорвать самолет

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Новосибирске задержали пассажира отправляющегося в Баку самолета, который потребовал пересадить его в бизнес-класс, угрожая взорвать самолет, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в службах аэропорта "Толмачево".

Как рассказал собеседник агентства, 24 сентября, после того как посадка пассажиров на борт Airbus A-320 авиакомпании S7 завершилась, один из пассажиров "в ультимативной форме и без каких-либо на то оснований" потребовал пересадить его из экономического в бизнес-класс. "Экипаж ответил обоснованным отказом. В ответ мужчина устроил дебош, заявил о наличии у него бомбы и угрожал взорвать самолет, полный пассажиров", - сказал источник.

Командир экипажа сообщил о происшествии экстренным службам. "Было решено взлет отложить. На летное поле прибыли полицейские. Они поднялись на борт лайнера и обезвредили злоумышленника", - сообщил источник. Он уточнил, что никакой бомбы у пассажира не нашли.

Неделю назад стало известно о похожем случае, произошедшем 18 сентября на борту самолета "Аэрофлота" на рейсе SU 1702, следовавшем из Москвы во Владивосток.

Тогда, по данным СКР, 32-летний пассажир рейса Москва-Владивосток во время полета "высказывал угрозы физической расправы в адрес членов экипажа, угрожал взорвать самолет", а также ударил бортпроводника по лицу. В свою очередь в авиакомпании заявили, что у пассажира были явные признаки алкогольного или наркотического опьянения, он в агрессивной форме требовал пересадить его в бизнес-класс, ударил бортпроводника и сидящего рядом пассажира. В итоге против дебошира возбудили уголовное дело об угрозе совершения террористического акта на борту самолета (ч.1 ст.205 УК РФ).