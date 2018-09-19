В Минприроды РФ заявили, что кризисная ситуация на полигоне "Красный бор" миновала

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минприроды России не считает критической ситуацию на полигоне "Красный бор" в Ленинградской области.

Согласно сообщению, в настоящее время прорабатывается вопрос о ликвидации полигона, создана рабочая группа с участием представителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. "Мероприятия по рекультивации полигона планируется провести в рамках национального проекта "Экология". До 2024 года мы планируем рекультивировать полигон", - отметили в пресс-службе в среду.

"Полигон приведен в безаварийное состояние. Мы не согласны с тем, что ситуация критична. Критичной она была в 2014 году, до того как начали приниматься меры, и Минприроды, в том числе, к этому присоединилось. Тогда был риск того, что воды с полигона могут попасть в близлежащую реку и уйти в Неву. Сейчас ситуация стабилизировалась", - заявили в министерстве.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о критической ситуации на полигоне "Красный Бор" из-за скопления порядка двух миллионов тонн токсичных промышленных отходов прошлой хозяйственной деятельности. Он также призвал Минприроды России совместно с правительством Санкт-Петербурга незамедлительно принять меры по улучшению экологической ситуации в районе полигона, включая обезвреживание захороненных химических отходов.

В этой связи в Минприроды отметили, что экологическая ситуация на полигоне "Красный бор" находится под постоянным контролем. "Сейчас уже есть готовое решение, какие меры будут предприняты для того, чтобы уменьшить "жидкие карты". Более того, сейчас обсуждается вопрос о строительстве на полигоне очистных сооружений", - сказали в пресс-службе.

Полигон "Красный Бор" был основан в конце 1960-х годов для управления опасными отходами из региона из-за активной индустриализации. Его площадь составляет 73 гектара, он расположен в 30 км от Санкт-Петербурга. На протяжении многих лет полигон получал опасные отходы в жидком, твердом, насыпном и упакованном виде. За эти годы на место захоронения было вывезено не менее 1,5 млн тонн отходов. Полигон был закрыт в начале 2014 года. В феврале 2018 года с территории полигона был произведен отбор проб с последующим исследованием в лабораториях Финляндии.