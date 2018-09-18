Патрушев заявил о критической ситуации на мусорном полигоне "Красный Бор" в Петербурге

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Около двух миллионов тонн токсичных промышленных отходов скопилось на петербургском полигоне "Красный Бор", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Критическая экологическая ситуация сложилась на полигоне "Красный Бор", на котором накоплено порядка двух млн тонн токсичных промышленных отходов прошлой хозяйственной деятельности", - сказал Патрушев на совместном совещании с полпредом президента РФ в СЗФО Александром Бегловым.

Он отметил, что ситуация с полигоном рассматривалась межведомственной комиссией Совбеза по обеспечению экологической безопасности, однако до сих пор не определено организационно-правовое положение "Красного Бора", необходимые мероприятия не включены в программу Санкт-Петербурга по охране окружающей среды.

"Необходимо Минприроды России совместно с правительством Санкт-Петербурга незамедлительно принять необходимые меры по улучшению экологической ситуации в районе полигона, включая обезвреживание захороненных химических отходов", - заявил Патрушев.

Он подчеркнул, что плохая ситуация с соблюдением законодательства при обращении с отходами на северо-западе России объясняется невниманием руководства регионов к этой теме. Патрушев сообщил, что в Карелии и Вологодской области до сих пор не утверждены региональные программы в области обращения с отходами. Почти во всех субъектах СЗФО, кроме Новгородской области и Карелии, отобранные региональные операторы не приступили к работе с отходами.

В этой связи он потребовал принять дополнительные меры по обеспечению экологической безопасности региона, обеспечить неотвратимость наказания за экологическиее правонарушения, повысить эффективность государственного экологического контроля, пресекать незаконную предпринимательскую деятельность в сфере обращения с отходами.