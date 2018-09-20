Продление ареста экс-директору компании-арендатора "Зимней вишни" признали законным

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда Кемерово об аресте на период следствия бывшего директора компании арендатора торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежды Судденок, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда в четверг.

"Суд постановил оставить избранную Центральным районным судом меру пресечения без изменения. Арест продлен до 24 ноября", - сказала судья. Судденок отказалась от последнего слова, уточнив, что ей "сказать больше нечего, все это печально и грустно".

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 12 обвиняемых. В их числе технический директор ТРЦ Георгий Соболев, экс-директор компании-арендатора ТРЦ Надежда Судденок, экс-глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре. Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин. В середине сентября была задержана бывшая замглавы управления стройнадзора по Кемеровской области Светлана Шенгерей, которая проверяла здание "Зимней вишни" после реконструкции.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

По делу назначено 334 экспертизы, в том числе, генетические, молекулярные, строительные, бухгалтерские. Срок предварительного следствия продлен до 25 декабря.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.