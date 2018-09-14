По делу о пожаре в "Зимней вишне" задержана экс-замглавы кузбасского стройнадзора

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Следствие задержало экс-замглаву стройнадзора Кемеровской области, проверявшую здание ТРЦ "Зимняя вишня", где в результате пожара в марте погибли 60 человек, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Задержана Светлана Шенгерей, которая проверяла здание "Зимней вишни". Сегодня ей будет избрана мера пресечения", - сказал собеседник агентства.

Также он уточнил, что имеется информация, согласно которой Шенгерей могла намеренно по указанию руководства скрыть информацию о нарушениях в сфере пожарной безопасности. Проверка проводилась в 2014 году.

Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" уже арестованы 11 обвиняемых. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

По делу назначено 334 экспертизы, в том числе, генетические, молекулярные, строительные, бухгалтерские. Срок предварительного следствия продлен до 25 декабря.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание началось на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.