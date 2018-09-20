Конфискованный у экс-губернатора Сахалина Хорошавина Lexus продан за 2,5 млн рублей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Внедорожник Lexus LX 570, конфискованный у сахалинского экс-губернатора Александра Хорошавина и выставленный на торги, продан в четверг за почти 2,5 млн рублей, сообщается на сайте территориального управления Росимущества по Сахалинской области.

В результате торгов автомобиль продан физическому лицу за 2 млн 483 тыс. 480 рублей (включая НДС) при стартовой цене 1 млн. 057 тыс. рублей. Денежные средства, полученные от его реализации, в полном объеме будут перечислены в федеральный бюджет, сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что стоимость на внедорожник территориальное управление Росимущества в августе 2018 года снижало дважды, так как на предыдущие торги желающие приобрести джип экс-губернатора не явились. Изначально он выставлялся на торги за 2 млн 642 тыс. рублей.

В Росимуществе сообщили, что 13 сентября на торгах за 2 млн 568 тыс. 650 рублей (включая НДС) физическому лицу был продан еще один автомобиль Хорошавина - ГАЗ 21 1968 года выпуска, который выставлялся по стартовой цене 626 тысяч рублей.

Весной 2018 года Росимущество уже реализовало на торгах две дорогостоящие "иномарки" экс-губернатора Хорошавина: Bentley Continental 2014 года выпуска - почти за 6 млн рублей, Bentley Mulsanne 2012 года выпуска - почти за 6,755 млн рублей.

Дело о взятках и легализации доходов

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен госнаград. Бывшего главу региона признали виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы.

В мае 2016 года тот же суд конфисковал у семьи экс-губернатора имущество на 1,1 млрд рублей. Речь идет о той собственности, происхождение которой члены семьи не смогли объяснить: несколько квартир и земельные участки в элитных районах Москвы, дом на Рублевском шоссе, роскошные автомобили, ювелирные изделия и денежные средства.