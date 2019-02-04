Суд перенес заседание экс-губернатора Хорошавина на 5 февраля из-за плохого самочувствия

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сахалинский областной суд в понедельник утром продолжил рассмотрение апелляции по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Защита экс-губернатора и его бывших подчиненных Сергея Карепкина и Андрея Икрамова до обеда понедельника внесла ряд дополнений по апелляции, после чего суд объявил перерыв до 15:00 местного времени (08:00 по Москве).

Но в 15:00 суд вновь объявил перерыв до 10:00 местного времени вторника из-за плохого самочувствия Хорошавина и Карепкина. Судебной коллегии были предоставлены медсправки из следственного изолятора о том, что у Хорошавина поднялось давление, причину ухудшения состояния здоровья Карепкина судья не огласила.

Во вторник адвокаты собираются заявить очередные дополнения к апелляции.

Как сообщалось, Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен госнаград.

Бывшего главу региона признали виновным в получении девяти взяток и легализации преступных доходов в составе преступной группы.

Тем же судом бывший заместитель председателя областного правительства Сахалина Сергей Карепкин был приговорен к восьми годам заключения и штрафу в 4 млн руб. Экс-советник главы области Андрей Икрамов получил 9,5 лет и оштрафован на 176 млн рублей. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен выплатить 2,5 млн рублей штрафа без реального лишения свободы. Общая сумма установленных взяток по этому делу составила порядка 522 млн рублей.

12 ноября Сахалинский облсуд начал рассматривать апелляцию адвокатов Хорошавина и его бывших подчиненных на приговор Южно-Сахалинского городского суда. В апелляционных жалобах адвокаты требуют отменить обвинительный приговор Южно-Сахалинского городского суда и оправдать осужденных.