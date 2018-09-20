Россияне стали реже общаться с друзьями в соцсетях

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В последние четыре года россияне стали реже общаться в социальных сетях с друзьями и оформлять покупки через интернет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В целом, как отмечают социологи, 81% респондентов в той или иной мере пользуются интернетом.

В то же время, согласно результатам исследования, россияне стали реже общаться в социальных сетях с друзьями. В 2014 году такое общение практиковала почти треть участников опроса (31%), пользующихся интернетом, сейчас этот показатель составляет 28%.

Желающих найти с помощью социальных сетей новых знакомых стало меньше вчетверо. Если в 2014 году таких респондентов было 16% (практически каждый седьмой из числа тех, кто пользуется интернетом), то в настоящее время их осталось 4%.

По данным опроса, существенно снизилась доля онлайн-игроков: на сегодняшний день играми увлекаются 9% (18% в 2014 г.).

Ежедневно покупки через интернет оформляют 2% респондентов, тогда как этот показатель четыре года назад составлял 7%.

В том, что время от времени посещают эротические сайты, признались 2% участников опроса (в 2014 году 5%).

Инициативный всероссийский опрос был проведен 17 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.