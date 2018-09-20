Хищение 230 млн рублей выявили в казанском офисе банка "Открытие"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Хищение крупной суммы денег выявлено в одном из казанских офисов банка "Открытие", в преступлении подозреваются бывшие сотрудники банка.

Как сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь Приволжского филиала банка "Открытие" Екатерина Молева, в денежном хранилище одного из офисов банка в Казани в ходе плановой проверки выявлена крупная недостача. "По факту было проведено внутреннее расследование, в правоохранительные органы направлено соответствующее заявление. В настоящее время подозреваемые установлены, проводятся следственные мероприятия. Хотим еще раз подчеркнуть: интересы клиентов банка эта ситуация никоим образом не затронула", - сказала Молева.

В свою очередь, информированный источник сообщил, что заявление о хищении денег в банке поступило в УМВД по Казани. "Речь идет о хищении 230 млн рублей, подозревается бывший руководитель офиса, возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.