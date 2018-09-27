Глава казанского офиса "Открытия" объявлен в розыск по делу о краже 230 млн рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Казани объявила в розыск руководителя казанского офиса банка "Открытие" Олега Поляха, подозреваемого в краже 230 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Заявление о краже денег в полицию поступило 18 сентября. Представители службы безопасности офиса банка "Открытие" сообщили, что при проведении ревизии в хранилище обнаружили недостачу денежных средств в размере 230 миллионов рублей.

"Установлено, что к совершению преступления причастен 40-летний Олег Полях, ранее возглавлявший данный офис банка в Казани", - говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере (ч.4 ст.158 УК РФ).