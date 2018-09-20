Екатеринбуржец оштрафован на 400 тыс. рублей за фиктивную регистрацию 9 тыс. граждан

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга в четверг вынес приговор местному жителю Вячеславу Макееву, обвиняемому в фиктивной постановке на регистрационный учет нескольких тысяч иностранцев в своей квартире. Об этом сообщает пресс-группа управления МВД России по городу.

Макеев признан виновным по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ" и оштрафован на 400 тысяч рублей.

Отмечается, что первыми выявили незаконную регистрацию иностранных граждан сотрудники полиции.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель Макеев был прописан в квартире площадью 16,07 кв.м. на улице Баумана в Екатеринбурге. С октября 2015 года по апрель 2018 года он лично, а также через своего сына направлял бланки уведомлений о прибытии иностранцев в подразделение Управления ФМС, а также в полицию. При этом он отражал ложные сведения о постоянном проживании иностранцев в этой квартире. Таким образом, он фиктивно зарегистрировал 9 тысяч человек. По данным прокуратуры, за это подсудимый получал от 1,5 до 5 тысяч рублей.