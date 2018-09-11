В МВД отчитались о 20 тыс. работающих в России трудовых мигрантов из КНДР

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Более 20 тыс. трудовых мигрантов из КНДР сейчас находятся в РФ, они могут продолжать работать до конца 2019 года при наличии разрешения, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова.

"Граждане КНДР смогут осуществлять трудовую деятельность в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН на территории РФ до 22 декабря 2019 года при наличии у них действительного разрешения на работу", - сказала Ольга Кириллова в интервью "Интерфаксу".

Она отметила, что резолюция СБ ООН о санкциях в отношении КНДР не применяется в отношении разрешений на работу, письменные контракты на которые были окончательно оформлены до принятия резолюции.

"Сейчас в РФ находятся 21 734 гражданина КНДР, из которых осуществляют трудовую деятельность по разрешению на работу 19 559. 23 гражданина КНДР имеют разрешение на временное проживание, 46 - проживают с видом на жительство, признаны беженцами двое, временное убежище предоставлено 68", - сказала Кириллова.