Матвиенко призвала женщин отвоевывать новые позиции в борьбе за гендерное равенство

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Необходимо ускорить сокращение разрыва в занятости мужчин и женщин хотя бы на четверть, это даст прирост мировой экономики на 4%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"По оценкам экспертов, для ликвидации неравенства в экономической сфере при сохранении нынешних темпов может потребоваться от одного до двух столетий. Так долго ждать нельзя. Мы будем действовать. Сокращение разрыва в занятости женщин и мужчин всего на четверть добавило бы около 4% прироста мировой экономики", - сказала Матвиенко на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

"В мире среди людей, живущих в бедности, женщины составляют около 70%. По-прежнему отмечается неравенство в доступе к ресурсам. Так, женщины владеют менее чем 20% земли в мире. При этом более четырехсот миллионов женщин работают в сельском хозяйстве и создают большую часть продуктов питания, производимых в мире", - сказала Матвиенко.

Есть много и других проблем - неравенство в оплате труда за одну и ту же работу, насилие в отношении женщин в семье, отметила спикер.

"Поэтому, считаю, что мы, женщины, должны занимать более активную и наступательную, в хорошем смысле слова, позицию в преодолении гендерного неравенства", - подчеркнула Матвиенко.