Женщины в РФ смогут работать машинистами и водителями большегрузов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в ближайшее время подпишет приказ о пересмотре перечня работ, на которых запрещается использование труда женщин, - некоторые ограничения будут сняты.

"В настоящее время мы ведем работу по пересмотру действующего перечня из 456 "запрещенных" профессий", - сказал Топилин журналистам в кулуарах Евразийского женского форума в пятницу. "Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время", - подчеркнул он.

По словам министра, принято во внимание то, что многие технологические процессы автоматизированы, а на рабочих местах применяется современное оборудование. "В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники", - отметил министр, подчеркнув, что принятие актуализированного перечня расширит возможности женщин для трудоустройства и обеспечит справедливые условия труда.

Документ также исключает некоторые старые профессии и виды работ, которые "априори не применяются в современном производстве".

В феврале сообщалось, что руководство ОАО "РЖД" выступает за изменение перечня "запрещенных" профессий - в частности, для того, чтобы женщины могли работать машинистами и помощниками машинистов. В компании также предложили, чтобы в дальнейшем перечни "запрещенных" профессий могли утверждать работодатели совместно с профсоюзами.