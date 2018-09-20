Пенсионер в Прикамье получил условный срок за выросший на его огороде мак

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Пермском крае вынес обвинительный приговор пенсионеру, у которого на участке вырос мак.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в Пермском райсуде в четверг, мужчина признан виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК РФ). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

"При назначении наказания обвиняемому суд учел смягчающие обстоятельства среди которых: наличие хронических заболеваний, пенсионный возраст, наличие почетного звания "Ветеран труда" и состояние здоровья членов его семьи", - сказал представитель суда, не раскрыв фабулу дела.

По данным местных СМИ, уголовное дело против мужчины возбудили после того, как на его земельном участке обнаружили мак. Наркосодержащее растение выросло на земельном участке пенсионера после завоза нового грунта.