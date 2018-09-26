Прокуратура предложила пересмотреть дело пенсионера, осужденного за мак на огороде

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Зампрокурора Пермского края внес апелляционное представление в Пермский краевой суд, в котором предложил направить уголовное дело в отношении пенсионера, осужденного за выращивание мака, на новое рассмотрение, сообщается на сайте региональной прокуратуры в среду.

После изучения приговора суда первой инстанции надзорный орган пришел к выводу, что по делу допущены процессуальные нарушения, которые являются основанием для отмены судебного акта. "В частности, суд не дал оценку общественной опасности преступления и его возможным последствиям. Назначая наказание Игорю Трошеву, не рассмотрел вопрос о возможности изменения категории преступления, освобождения его от наказания", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, суд приговорил 64-летнего пенсионера из Пермского края к одному году лишения свободы условно за совершение преступления по ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

В ходе следствия с личного земельного участка осужденного было изъято 467 маковых кустов общей массой около четырех кг. Экспертиза установила, что изъятый мак является опийным, разводится только при специальном уходе, произрастание его самостоятельно в уральской климатической зоне невозможно. По данным местных СМИ, наркосодержащее растение выросло на земельном участке пенсионера после завоза нового грунта.