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Суд в Москве арестовал предполагаемого организатора нелегальных казино Бажанова

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в четверг отправил под арест Антона Бажанова, подозреваемого в организации более десятка нелегальных игорных клубов и казино.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Бажанова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 ноября", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Суд согласился с позицией следствия о наличии оснований, подтверждающих необходимость избрания подозреваемому исключительной меры пресечения. В частности, суд принял во внимание, что находясь на свободе, Бажанов может скрыться от следствия, попытаться уничтожить доказательства, а также оказать давление на свидетелей.

В свою очередь сам Бажанов вину не признает и отвергает свою причастность к организации незаконной деятельности игорных заведений.

Бажанову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ (организация преступного сообщества), а также часть 3 статьи 171.2 (Незаконная организация азартных игр, совершенная группой лиц в особо крупном размере).

Ранее представитель столичного управления СК РФ Юлия Иванова сообщала о ликвидации преступного сообщества, члены которого с 2016 года под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО "Панорама", работающей под вывесками "ГринБет", "ЮнионБет", "ВинЛайн", осуществляли незаконное проведение азартных игр вне игорных зон с использованием игрового оборудования.

По ее словам, задержаны более 100 человек, включая главаря банды (Бажанова).

"Пресечена деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, 47 лицам следователями планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, в зависимости от роли и вовлеченности в деятельность преступного сообщества", - сказала Иванова.

В СК рассказали, что финансовый оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. Главари банды проживали в престижнейших загородных поселках Московского региона, для передвижения использовали автомобили премиум класса с машинами сопровождения, перелеты осуществляли на частных самолетах.

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Теги: Антон Бажанов

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