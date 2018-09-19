В Москве раскрыли крупную сеть нелегальных казино, работавших под видом букмекеров

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранители ликвидировали одно из крупнейших преступных сообществ столицы, управлявшее незаконными казино на территории Москвы под видом букмекерской конторы, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данным следствия, с мая 2016 года члены преступного сообщества под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО "Панорама", работающей под вывесками "ГринБет", "ЮнионБет", "ВинЛайн", осуществляли незаконное проведение азартных игр вне игорных зон с использованием игрового оборудования", - сказала Иванова.

В ходе совместной операции СК, ФСБ и МВД в Москве задержаны более 100 человек, проверяемых на причастность к совершенным преступным сообществом преступлениям. Также задержан главарь банды - А.Бажанов.

"Пресечена деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, 47 лицам следователями планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, в зависимости от роли и вовлеченности в деятельность преступного сообщества", - сказала Иванова.

Криминальный финансовый оборот преступного сообщества исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. Главари банды проживали в престижнейших загородных поселках Московского региона, ездили на автомобилях премиум класса с машинами сопровождения, летали на частных самолетах.

Главным следственным управлением по Москве возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества и участие в нем". Также в одном производстве объединено 12 уголовных дел об организации незаконной игорной деятельности.