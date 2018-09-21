В Приамурье двое мужчин разгромили около 60 могил и памятников

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Два жителя Амурской области задержаны по подозрению в уничтожении и повреждении около 60 могил и памятников в Бурейском районе, сообщает региональное УМВД.

Жительница села Безозерное сообщила в полицию, что вандалы разрушили места захоронения на сельском кладбище. Прибывшая на место происшествия оперативная группа установила, что 13 могил повреждены огнем.

"Частично или полностью уничтожено 59 могил и памятников. Установить личности подозреваемых в совершении преступления и задержать их полицейским помогли местные жители. Двое братьев 1975 и 1979 годов рождения задержаны на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Ранее судимые подозреваемые по решению мирового судьи помещены в изолятор временного содержания, срок административного ареста составляет 13 суток.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).