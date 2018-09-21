Мосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску Минюста

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд ликвидировал организацию "СтопХам" по иску министерства юстиции России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В Московском городском суде 21 сентября было рассмотрено исковое заявление главного управления министерства юстиции Российской Федерации по Москве к Межрегиональной общественной организации содействия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе (МРОО СРКВГО) "СтопХам" о ликвидации общественного объединения.

"Суд постановил требования ГУ Минюст РФ по Москве удовлетворить, ликвидировать МРОО СРКВГО "СтопХам", - сообщил собеседник агентства.

Претензии Минюста были связаны с тем, что общество на протяжении длительного времени не предоставляло в ведомство данные о своей деятельности.

"Настоящее решение является основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц. Решение может быть обжаловано в Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме", - отметили в Мосгорсуде.

Общество "СтопХам" было создано в 2010 году. Активисты движения боролись с хамством на дорогах и нарушением водителями правил дорожного движения. Они наклеивали стикеры с текстом "Мне плевать на всех - паркуюсь, где хочу" на лобовые стёкла машин, закрывая обзор водителю. Последователи движения имеются не только в городах России, но также на Украине, в Молдавии, в Белоруссии и Грузии.