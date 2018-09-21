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В России Дело о пытках в ярославской колонии

Замначальника оренбургской колонии заподозрили в "противоправных действиях" против осужденных

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Замначальника исправительной колонии в Оренбургской области стал фигурантом уголовного дела в связи с незаконным воздействием на осужденных, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Замначальника колонии подозревается в превышении служебных полномочий. По версии следствия, 37-летний Евгений Матыцин вместе с подчиненными совершал противоправные действия в отношении осужденных с целью дальнейшего склонения их к сотрудничеству с администрацией ИК-3, расположенной в Новотроицке Оренбургской области", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что возбуждено уголовное дело, назначен ряд судебных экспертиз, производятся допросы свидетелей.

"На причастность к преступлениям проверяются и другие сотрудники колонии", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве не уточняют, какими именно были противоправные действия персонала колонии.

Тем временем Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после событий в ярославской колонии, где были выявлены пытки в отношении осужденных, начала проверку всех учреждений уголовно-исполнительной системы. Ее результаты ведомство планирует подготовить к 1 октября.

Как сообщалось, летом этого года "Новая газета" опубликовала видео избиения осужденного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. На записи были видны пытки мужчины, скованного наручниками. Заснятый на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Публикация, появившаяся благодаря адвокату осужденного, юристу фонда "Общественный вердикт" Ирине Бирюковой, вызвала широкий общественный резонанс, в том числе за рубежом.

В августе фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ярославской колонии. На этом видео сотрудники ФСИН, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их. По данным "Новой газеты", видео сделано примерно в декабре 2016 года.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), в рамках которого арестованы 13 сотрудников колонии, еще один находится поддомашним арестом. Дело расследует центральный аппарат СК.

В сентябре всем 14 фигурантам дела были продлены аресты до 20 декабря.

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Теги: Евгений Матыцин, Оренбургская область
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