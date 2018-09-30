Осужденные беременные женщины, подростки и инвалиды получат усиленный рацион питания

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний вводит усиленный рацион питания для заключенных в колониях и следственных изоляторах беременных женщин, подростков и инвалидов, в воскресенье вступил в силу соответствующий приказ Минюста.

"Приказом для подозреваемых, обвиняемых и осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предусмотрены повышенные нормы питания", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

В нем отмечается, что также устанавливается рацион питания для осужденных и подследственных "в случаях, если приготовление горячей пищи невозможно, и нормы замены одних продуктов питания другими".

"Приказ учитывает рекомендуемые Минздравом России нормы лечебного питания (среднесуточных наборов основных пищевых продуктов) для беременных и кормящих женщин в родильных домах и детей различных возрастных групп в детских больницах", - говорится в пресс-релизе. В ведомстве не уточнили, какими конкретно продуктами будут дополнительно снабжаться перечисленные категории заключенных.