Явка во 2-м туре выборов губернатора Владимирской области пока выше, чем в первом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - На 10:00 явка во втором туре выборов губернатора Владимирской области составляет 5,22%, сообщили "Интерфаксу" в региональной избирательной комиссии.

"На 10:00 явка составляет 5,22% от общего числа избирателей", - сказал собеседник агентства.

В первом туре, 9 сентября, на это время явка составляла 4,31%.

"Нарушений в ходе голосования в настоящее время не зафиксировано", - добавили в облизбиркоме.

Во Владимирской области во второй тур вышли действующий глава региона Светлана Орлова ("Единая Россия"), за которую проголосовали 36,42% избирателей, и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин с 31,19%. Явка в первом туре 9 сентября составила 32,96%.

Для победы во втором туре кандидатам необходимо получить простое большинство голосов.