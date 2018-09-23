Жалоба на подкуп избирателей поступила в прокуратуру Владимирской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В правоохранительные органы направлена одна жалоба в связи с возможным нарушением в ходе голосования во втором туре выборов губернатора Владимирской области, сообщил председатель избирательной комиссии региона Вадим Минаев.

"Единственная жалоба, которая ушла в правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру, - она зафиксирована по состоянию "на сейчас" в городе Коврове. Там была замечена активность некоего человека, который предлагал 500 рублей за голосование в пользу Сипягина Владимира Владимировича", - сказал он на брифинге в воскресенье днем.

"В целом избирательная кампания, как бы кому не хотелось, проходит спокойно - без серьезных нарушений", - подчеркнул представитель избиркома Владимирской области.

По словам Минаева, к обеду в комиссию поступило "только одно обращение" - от члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного партией "Яблоко", с просьбой разъяснить - почему его не допустили на участок.

"Член комиссии с правом совещательного голосам в силу своего правового статуса не действует в своих собственных интересах - ну это очевидно, - пояснил председатель избиркома региона. - Он является представителем назначившего его кандидата или избирательного объединения и должен защищать интересы того, кто его назначил в связи с проведением соответствующих выборов".

"Деятельность территориальных участковых избирательных комиссий, связанная с повторным голосованием по выборам губернатора Владимирской области - она никоим образом не затрагивает права и законные интересы кандидатов избирательных объединений, которые у нас участвовали в выборах депутат Законодательного собрания Владимирской области, а также в органы местного самоуправления", - отметил Минаев.