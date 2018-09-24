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Адвокаты осужденных по делу о крушении траулера "Дальний Восток" обжаловали решение суда

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Адвокаты осужденных по делу о крушении траулера "Дальний Восток" и гибели 69 членов экипажа подали кассационную жалобу в президиум Сахалинского областного суда, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Евгений Ефимчук.

"Пройдем все предусмотренные законом ступени. Обратились в президиум Сахалинского областного суда, а дальше пойдем в Верховный суд и в Европейский суд - будем обжаловать до победного конца", - сказал адвокат. Заседание по кассационной жалобе пока не назначено. Он также сообщил, что один из осужденных - 69-летний заместитель генерального директора по безопасности ООО "Магеллан" Александр Кудрицкий находится в областной больнице в тяжелом состоянии, врачи искусственно ввели его в состояние комы, борясь за его жизнь.

"Муж в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Мы молимся за него, надеемся на врачей. Не знаем, сможет ли он выйти из больницы, сможет ли при жизни доказать свою невиновность", - сказала агентству "Интерфакс" его супруга Людмила.

Ранее сообщалось, что у Кудрицкого есть заключение медкомиссии о том, что его заболевание не позволяет содержать под стражей. Но суд только 18 мая освободил его из-под стражи, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Врачи областной больницы рекомендовали А.Кудрицкому операцию по установке кардиостимулятора. Областной суд Кудрицкому снизил наказание до пяти лет лишения свободы и объявил амнистию из-за его состояния здоровья.

Большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" затонул 2 апреля 2015 года во время ведения промысла в Охотском море в 250 км южнее Магадана. На борту находилось 132 человека. Погибли 69 членов экипажа.

Было возбуждено уголовное дело. В итоге на скамье подсудимых оказались пять человек. В ноябре 2017 года Южно-Сахалинский городской суд признал виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта заместителей гендиректора ООО "Магеллан" (судовладелец траулера) Алексея Васина и Кудрицкого, а также бывшего капитана судна Анатолия Борисова, который принимал траулер после ремонта и передал его новому капитану.

По данному делу также признаны виновными начальник отдела безопасности мореплавания ФГБУ "Сахалинрыбвод" Николай Харченко - за халатность; госинспектор морского отдела ТУ Росрыболовства Александр Никодименко - получение взятки и злоупотребление полномочиями.

Суд тогда назначил им наказание в виде лишения свободы сроками от пяти лет восьми месяцев до 6,5 лет.

Фигуранты с таким приговором не согласились и обжаловали его. Заседание суда апелляционной инстанции началось 9 апреля 2018 года. Сахалинский областной суд 2 августа 2018 года оставил без изменений решение суда первой инстанции, за исключением Кудрицкого из-за его состояния здоровья.

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Теги: Россия, Южно-Сахалинск

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