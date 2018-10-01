Главные новости
В миреОпубликовано видео взрыва в кафе, где погиб глава ДНРВ миреВ Сирии за три года погибли 112 российских военныхСпортАркадий Дворкович продолжит борьбу за пост президента ФИДЕ
В России Крушение траулера "Дальний Восток"

Один из осужденных по делу о крушении траулера "Дальний Восток" скончался в больнице

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Осужденный по делу о крушении траулера "Дальний Восток" 69-летний заместитель генерального директора по безопасности ООО "Магеллан" Александр Кудрицкий в понедельник утром скончался в областной больнице в Южно-Сахалинске в результате остановки сердца, сообщил агентству "Интерфаксу" адвокат Евгений Ефимчук.

"В обычной практике за преступления, совершенные по неосторожности, предусматривается наказание в виде колонии-поселения, и в этом случае до конца апелляционного обжалования осужденные остаются на свободе. Судья Южно-Сахалинского городского суда Г. В. Мастеркова посчитала необходимым усилить Кудрицкому наказание, назначила ему отбывание лишения свободы в колонии общего режима", - рассказал он.

"В этой связи после оглашения решения суда в ноябре 2017 года Александра Ивановича (Кудрицкого - ИФ), несмотря на серьезнейшее заболевание сердца, которым он уже давно страдал, судья отправила в следственный изолятор, где он дожидался рассмотрения апелляционных жалоб", - добавил адвокат. Он напомнил, что в мае 2018 г. Сахалинский областной суд при рассмотрении апелляционных жалоб освободил Кудрицкого из-под стражи, так как "его сердце уже не выдерживало". "Сегодня оно окончательно остановилось", - сказал Ефимчук.

Как сообщалось, Кудрицкий в тяжелом состоянии находился в реанимационном отделении областной больницы, врачи искусственно ввели его в состояние комы, борясь за его жизнь.

Адвокаты осужденных по делу о крушении траулера подали кассационную жалобу в президиум Сахалинского областного суда, но дата его заседания пока не назначена. Адвокаты намерены дойти до Верховного и Европейского судов.

Ранее сообщалось, что у Кудрицкого было заключение медкомиссии о том, что его заболевание не позволяет содержать под стражей. Но суд только 18 мая освободил его из-под стражи, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Врачи областной больницы рекомендовали Кудрицкому операцию по установке кардиостимулятора. Областной суд Кудрицкому снизил наказание до пяти лет лишения свободы и объявил амнистию из-за его состояния здоровья.

Большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" затонул 2 апреля 2015 года во время ведения промысла в Охотском море в 250 км южнее Магадана. На борту находилось 132 человека. Погибли 69 членов экипажа.

Было возбуждено уголовное дело. В итоге на скамье подсудимых оказались пять человек. В ноябре 2017 года Южно-Сахалинский городской суд признал виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта заместителей гендиректора ООО "Магеллан" (судовладелец траулера) Алексея Васина и Кудрицкого, а также бывшего капитана судна Анатолия Борисова, который принимал траулер после ремонта и передал его новому капитану.

По данному делу также признаны виновными начальник отдела безопасности мореплавания ФГБУ "Сахалинрыбвод" Николай Харченко - за халатность; госинспектор морского отдела ТУ Росрыболовства Александр Никодименко - получение взятки и злоупотребление полномочиями.

Суд тогда назначил им наказание в виде лишения свободы сроками от пяти лет восьми месяцев до 6,5 лет.

Фигуранты с таким приговором не согласились и обжаловали его. Заседание суда апелляционной инстанции началось 9 апреля 2018 года. Сахалинский областной суд 2 августа 2018 года оставил без изменений решение суда первой инстанции, за исключением Кудрицкого из-за его состояния здоровья.

Адвокаты отмечали, что Харченко и Борисов, как и Кудрицкий - люди в возрасте с целым "букетом" тяжелых заболеваний, у Борисова стоит кардиостимулятор.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дальний Восток, Александр Кудрицкий

Новости по теме

В России
Козак анонсировал болид российского производства для "Формулы-1"Козак анонсировал болид российского производства для "Формулы-1"
Государство готово простимулировать работу потенциальных производителей в течение ближайшего десятилетияПодробнее
 Спасатели продолжили поиски вертолета, совершившего жесткую посадку в ЯкутииСпасатели продолжили поиски вертолета, совершившего жесткую посадку в Якутии
Поиски были приостановлены из-за погодных условийПодробнее
 Суд в Махачкале арестовал брата Рамазана АбдулатиповаСуд в Махачкале арестовал брата Рамазана Абдулатипова
Он подозревается в участии в организованном преступном сообществе, где за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидностьПодробнее
 В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"
Дмитрий Песков подчеркнул, что администрация президента не хочет дискутировать о расследовании со СМИПодробнее
Бывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы РосморречфлотаБывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы Росморречфлота
Ранее сообщалось, что экс-кандидат может стать замминистра транспортаПодробнее
 В Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсыВ Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсы
Комитет по охране здоровья ратует за пополнение ассортимента столовых фруктами, овощами и молочными продуктамиПодробнее
 В результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человекаВ результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человека
Молодые люди скончались от полученных термических ожоговПодробнее
 В России собрались изменить формулу расчета пенсийВ России собрались изменить формулу расчета пенсий
Возможно, балльная формула, зависящая от трудового стажа, будет отмененаПодробнее
 Суд освободил из СИЗО всех трех сестер ХачатурянСуд освободил из СИЗО всех трех сестер Хачатурян
Им избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действияПодробнее
 Кремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-ЧепигеКремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-Чепиге
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из данных, которые озвучили сами граждане РФ и президентПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреОпубликовано видео взрыва в кафе, где погиб глава ДНРВ миреВ Сирии за три года погибли 112 российских военныхСпортАркадий Дворкович продолжит борьбу за пост президента ФИДЕВ миреЦунами в Индонезии унесло жизни более 800 человекСпортХэмилтон выиграл Гран-при России "Формулы-1"В миреКим Чен Ын подарил южнокорейскому президенту двух охотничьих собак

Заместителем Рогозина станет экс-глава "Российских космических систем"

Ликвидирован пожар в мебельном центре в Иркутске

В Киеве неизвестный открыл стрельбу по полицейским

Мощи небесного покровителя Крыма доставят в 17 российских городов

Пожар в Иркутске локализовали

Генштаб РФ назвал план осеннего призыва

Начинается процесс акционирования "Почты России"

В Грузии начали вводить запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты

Опубликовано видео взрыва в кафе, где погиб глава ДНР

Опубликовано видео взрыва в кафе, где погиб глава ДНРАлександр Захарченко погиб месяц назад при взрыве в одном из кафе Донецка Подробнее

Захарова прокомментировала сообщения о "ребрендинге" Солсбери

Российские войска в Арктике будут пользоваться артиллерийским комплексом "Набросок"

В Иркутске загорелся крупный мебельный центр

Боевики в идлибской зоне деэскалации продолжили нарушать режим прекращения боевых действий

ASE вывел IV блок Тяньваньской АЭС на минимальную мощность в рамках физпуска

Женщина и ребенок погибли от отравления угарным газом в Тамбовской области

"Спартак" уступил "Ростову" в матче премьер-лиги

Сборная России сыграла вничью с Индией на Всемирной шахматной Олимпиаде

Женская российская команда потерпела поражение от Армении Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');