Один из осужденных по делу о крушении траулера "Дальний Восток" скончался в больнице

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Осужденный по делу о крушении траулера "Дальний Восток" 69-летний заместитель генерального директора по безопасности ООО "Магеллан" Александр Кудрицкий в понедельник утром скончался в областной больнице в Южно-Сахалинске в результате остановки сердца, сообщил агентству "Интерфаксу" адвокат Евгений Ефимчук.

"В обычной практике за преступления, совершенные по неосторожности, предусматривается наказание в виде колонии-поселения, и в этом случае до конца апелляционного обжалования осужденные остаются на свободе. Судья Южно-Сахалинского городского суда Г. В. Мастеркова посчитала необходимым усилить Кудрицкому наказание, назначила ему отбывание лишения свободы в колонии общего режима", - рассказал он.

"В этой связи после оглашения решения суда в ноябре 2017 года Александра Ивановича (Кудрицкого - ИФ), несмотря на серьезнейшее заболевание сердца, которым он уже давно страдал, судья отправила в следственный изолятор, где он дожидался рассмотрения апелляционных жалоб", - добавил адвокат. Он напомнил, что в мае 2018 г. Сахалинский областной суд при рассмотрении апелляционных жалоб освободил Кудрицкого из-под стражи, так как "его сердце уже не выдерживало". "Сегодня оно окончательно остановилось", - сказал Ефимчук.

Как сообщалось, Кудрицкий в тяжелом состоянии находился в реанимационном отделении областной больницы, врачи искусственно ввели его в состояние комы, борясь за его жизнь.

Адвокаты осужденных по делу о крушении траулера подали кассационную жалобу в президиум Сахалинского областного суда, но дата его заседания пока не назначена. Адвокаты намерены дойти до Верховного и Европейского судов.

Ранее сообщалось, что у Кудрицкого было заключение медкомиссии о том, что его заболевание не позволяет содержать под стражей. Но суд только 18 мая освободил его из-под стражи, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Врачи областной больницы рекомендовали Кудрицкому операцию по установке кардиостимулятора. Областной суд Кудрицкому снизил наказание до пяти лет лишения свободы и объявил амнистию из-за его состояния здоровья.

Большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" затонул 2 апреля 2015 года во время ведения промысла в Охотском море в 250 км южнее Магадана. На борту находилось 132 человека. Погибли 69 членов экипажа.

Было возбуждено уголовное дело. В итоге на скамье подсудимых оказались пять человек. В ноябре 2017 года Южно-Сахалинский городской суд признал виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта заместителей гендиректора ООО "Магеллан" (судовладелец траулера) Алексея Васина и Кудрицкого, а также бывшего капитана судна Анатолия Борисова, который принимал траулер после ремонта и передал его новому капитану.

По данному делу также признаны виновными начальник отдела безопасности мореплавания ФГБУ "Сахалинрыбвод" Николай Харченко - за халатность; госинспектор морского отдела ТУ Росрыболовства Александр Никодименко - получение взятки и злоупотребление полномочиями.

Суд тогда назначил им наказание в виде лишения свободы сроками от пяти лет восьми месяцев до 6,5 лет.

Фигуранты с таким приговором не согласились и обжаловали его. Заседание суда апелляционной инстанции началось 9 апреля 2018 года. Сахалинский областной суд 2 августа 2018 года оставил без изменений решение суда первой инстанции, за исключением Кудрицкого из-за его состояния здоровья.

Адвокаты отмечали, что Харченко и Борисов, как и Кудрицкий - люди в возрасте с целым "букетом" тяжелых заболеваний, у Борисова стоит кардиостимулятор.