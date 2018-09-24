"Победа" взыскала 250 тыс. рублей с курильщика за внеплановую посадку самолета

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Кунгурский городской суд Пермского края взыскал в пользу авиакомпании "Победа" четверть миллиона рублей с пассажира, курившего на борту авиарейса Москва-Назрань, сообщается в пресс-релизе Пермского краевого суда.

Суд установил, что во время выполнения авиарейса по маршруту Москва-Назрань в туалете самолета сработал детектор дыма. Виновником происшествия оказался пассажир, куривший в туалете авиалайнера. В результате командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке на ближайший запасной аэродром в Волгограде.

Из-за внеплановой посадки рейс был задержан на 89 минут, а авиакомпания понесла убытки в размере 252,3 тысячи рублей. В отношении пассажира был составлен протокол об административном правонарушении.

Представитель ответчика в ходе судебного заседания ссылался на то, что курение в туалете самолета не являлось значительным нарушением и не создало реальной опасности, а поэтому командир судна принял необоснованное решение о посадке. По мнению ответчика, авиакомпания сама виновна в том, что понесла дополнительные расходы из-за внеплановой посадки самолета. Однако суд пришел к другому выводу и посчитал действия командира правильными.

"Проанализировав ситуацию, командир пришел к выводу о том, что создавшаяся ситуация могла окончательно выйти из-под контроля. В туалете воздушного судна находились легковоспламеняющиеся предметы, такие как бумага и пластик, возгорание которых могло привести к разгерметизации воздушного судна, нарушению функционирования органов управления воздушного судна и его электроники, и в итоге - к крушению воздушного судна и гибели находящихся в нем людей", - говорится в пресс-релизе.

В итоге суд взыскал с пассажира в пользу авиакомпании 252,3 тысячи рублей в счет возмещения убытков. Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу ответчика и оставил решение суда первой инстанции без изменения.