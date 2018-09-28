Главные новости
В РоссииВ Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"СпортСМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у АбрамовичаВ РоссииВ России собрались изменить формулу расчета пенсий
В России

"Победа" собралась нанять до 50 иностранных пилотов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") может трудоустроить до 50 иностранных командиров воздушного судна (КВС), сообщил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

"Да, мы запросили (у Росавиации - ИФ) квоты на 50 иностранных КВС - возможно, все 50 и трудоустроим", - сказал Калмыков, добавив, что окончательное решение по количеству еще не принято.

Уровень заработной платы иностранных КВС при этом не будет отличаться от зарплат командиров с российским гражданством, отметил топ-менеджер.

Ранее в августе несколько российских авиакомпаний воспользовались правом трудоустроить на должности КВС иностранных граждан. Из 377 доступных квот, которые распределяет Росавиация, были выбраны 240 - в частности, авиакомпании группы "Аэрофлот" забрали квоты на 150 иностранных КВС. Изначально такая мера вводилась для борьбы с дефицитом командиров в РФ.

В прошлом году глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил о массовом оттоке российских пилотов в Азию из-за более высоких зарплат. Несмотря на увеличение зарплатного фонда и введение бонусов, дефицит КВС и вторых пилотов крупнейшие авиакомпании России констатируют и сейчас.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Победа

Новости по теме

В России
Суд в Махачкале арестовал брата Рамазана АбдулатиповаСуд в Махачкале арестовал брата Рамазана Абдулатипова
Он подозревается в участии в организованном преступном сообществе, где за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидностьПодробнее
 В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"
Дмитрий Песков подчеркнул, что администрация президента не хочет дискутировать о расследовании со СМИПодробнее
 Бывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы РосморречфлотаБывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы Росморречфлота
Ранее сообщалось, что экс-кандидат может стать замминистра транспортаПодробнее
 В Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсыВ Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсы
Комитет по охране здоровья ратует за пополнение ассортимента столовых фруктами, овощами и молочными продуктамиПодробнее
В результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человекаВ результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человека
Молодые люди скончались от полученных термических ожоговПодробнее
 В России собрались изменить формулу расчета пенсийВ России собрались изменить формулу расчета пенсий
Возможно, балльная формула, зависящая от трудового стажа, будет отмененаПодробнее
 Суд освободил из СИЗО всех трех сестер ХачатурянСуд освободил из СИЗО всех трех сестер Хачатурян
Им избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действияПодробнее
 Кремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-ЧепигеКремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-Чепиге
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из данных, которые озвучили сами граждане РФ и президентПодробнее
 Суд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗОСуд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗО
О замене ареста на более мягкую меру пресечения суд попросило следствиеПодробнее
 Против челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапсаПротив челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапса
В городе уже ввели режим ЧС из-за мусорных заваловПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Фотохроника 26 сентября8 фото
26 сентября
Фотохроника 26 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"СпортСМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у АбрамовичаВ РоссииВ России собрались изменить формулу расчета пенсийВ РоссииВ результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человекаВ миреСМИ сообщили о личности третьего подозреваемого в деле СкрипалейЭкономикаКомиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона Маска

ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам

Минтранс оценил стоимость трассы Москва - Казань в 550 млрд рублей

Приближающийся к Мексике ураган "Роза" усилился до четвертой категории

Страховщики назвали обманом рекламу о получении денег за неиспользование полиса ОМС

Сбербанк начал выдавать потребкредиты без подтверждения дохода

В мурманской рыбодобывающей компании "Норебо" сообщили об обысках

В Казахстане пожарили 223-метровый шашлык для "Книги рекордов Гиннесса"

Рекордный шашлык смогут более 3 тысяч человек Подробнее

СМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у Абрамовича

СМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у АбрамовичаРечь идет о сооснователе Microsoft Поле Аллене, который уже владеет баскетбольным и футбольным клубами Подробнее

"Победа" собралась нанять до 50 иностранных пилотов

Brent поднялась выше $82 за баррель

Создаваемый ЕС механизм расчетов с Ираном не будет защищать от санкций компании РФ и Китая

Акции "ЛУКОЙЛа" впервые превысили рубеж 5000 рублей

Кучма предупредил об уходе с поста полпреда Украины в контактной группе по Донбассу

Минобороны Бельгии будет судиться с Google из-за снимков стратегических объектов

Косатки перевернули лодку с двумя рыбаками в Охотском море

Собянин призвал горожан голосовать за новое название станции "Воронцовская" Большой кольцевой

Тяжелый военно-транспортный самолет ВКС России Ан-124 совершил полет в Сирию

Путин подписал указ о призыве на военную службу

Осенью призовут 132,5 тыс. граждан РФ Подробнее

В финале теннисного турнира в Ташкенте сыграют россиянки

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');