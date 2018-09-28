"Победа" собралась нанять до 50 иностранных пилотов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") может трудоустроить до 50 иностранных командиров воздушного судна (КВС), сообщил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

"Да, мы запросили (у Росавиации - ИФ) квоты на 50 иностранных КВС - возможно, все 50 и трудоустроим", - сказал Калмыков, добавив, что окончательное решение по количеству еще не принято.

Уровень заработной платы иностранных КВС при этом не будет отличаться от зарплат командиров с российским гражданством, отметил топ-менеджер.

Ранее в августе несколько российских авиакомпаний воспользовались правом трудоустроить на должности КВС иностранных граждан. Из 377 доступных квот, которые распределяет Росавиация, были выбраны 240 - в частности, авиакомпании группы "Аэрофлот" забрали квоты на 150 иностранных КВС. Изначально такая мера вводилась для борьбы с дефицитом командиров в РФ.

В прошлом году глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил о массовом оттоке российских пилотов в Азию из-за более высоких зарплат. Несмотря на увеличение зарплатного фонда и введение бонусов, дефицит КВС и вторых пилотов крупнейшие авиакомпании России констатируют и сейчас.