Голикова анонсировала планы продлить программу маткапитала после 2021 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Программа материнского капитала, вероятно, будет продлена после 2021 года, заявляют в социальном блоке правительства РФ.

"Дальше будем также осуществлять мониторинг ситуации, как по увеличению рождаемости, так и по снижению смертности, поскольку стоит задача по увеличению естественного прироста населения в Российской Федерации. На основе этого мониторинга, я сказала, что с высокой долей вероятности мы примем решение о продлении. С высокой долей вероятности", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам.

Вице-премьер напомнила, что программа материнского капитала продлена до 2021 года включительно в связи с демографической ситуацией в стране - снижением рождаемости.

"В связи с новым демографическим кризисом в России снижается рождаемость, это объективная ситуация, мы ее ждали даже в более ранние периоды", - сказала Голикова.