Минздрав объяснил, как трактовать данные о росте младенческой смертности в регионах

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Увеличившиеся показатели младенческой смертности в девяти регионах с перинатальными центрами связаны с уменьшением рождаемости и тем, что за первые месяцы года показатель мог быть выше; правильнее рассчитывать за год, заявляет Минздрав России.

"Среди указанных в акте Счетной палаты девяти регионов, в которых имеются перинатальные центры и отмечен рост младенческой смертности за 4 месяца 2018 года по сравнению аналогичным периодом 2017 года, рождаемость снизилась во всех", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

В нем отмечается, что в повышение показателя младенческой смертности вносит определенный вклад снижение рождаемости, поскольку этот показатель рассчитывается в числе случаев на 1000 живорожденных; при выраженном снижении рождаемости даже при неизменном или несколько снизившемся числе умерших показатель может повыситься.

В четырех из девяти регионах, в которых этот показатель увеличился, в целом он ниже среднероссийского и его изменения следует трактовать как "колебания внутри хорошего показателя, при этом внимание к качеству помощи в этих регионах не снижается", заявляют в Минздраве.

Из оставшихся пяти регионов в двух изменение показателя связано с увеличением числа умерших на два-три ребенка, "что может отражать колебания показателя в связи с неравномерным распределением тяжелых больных по месяцам", отмечают в Минздраве. "Наиболее точным, использующимся в международных сравнениях, является только годовой показатель", - говорится в заявлении.

В целом в России младенческая смертность неуклонно снижается, заявляют в Минздраве. Так, если в 2012 году она составляла 8,6 случаев на 1000 родившихся живыми, то в 2016 году - шесть случаев, в прошлом году - 5,6, а за 8 месяцев текущего года она составляет 5,3 случая, говорится в сообщении.

"При этом при сохранении аналогичной динамики по федеральным округам и субъектам РФ колебания за короткий период времени в ту или иную сторону вполне возможны. К повышению младенческой смертности в конкретном субъекте РФ всегда приковывается пристальное внимание и местных органов управления здравоохранением и Минздрава России", - говорится в пояснении.

Перинатальные центры играют чрезвычайно важную роль в снижении младенческой смертности, но к младенческой смертности относятся случаи смерти детей в возрасте до одного года, то есть роль детских поликлиник и стационаров не следует преуменьшать, отмечают в Минздраве.

Ранее Счетная палата РФ заявила, что младенческая смертность повысилась в девяти регионах России, в которых при этом существуют перинатальные центры.