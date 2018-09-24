ФСБ сообщила о выдворении из России сотрудника СБУ Украины

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае задержан и выдворен за пределы Российской Федерации сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), пытавшийся собирать сведения о расположенных в регионе военных объектах, сообщила пресс-служба УФСБ по Кубани в понедельник.

"На территории Краснодарского края был раскрыт сотрудник СБУ Сергей Стефаненко, который предпринимал попытки сбора данных о расположенных на территории Кубани военных объектах, а также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, украинец прибыл на территорию края якобы с целью дальнейшего трудоустройства и проживания.