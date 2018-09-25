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Осужденный имам Велитов попросил заменить ему остаток срока штрафом

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Имам московской мечети "Ярдям" Махмуд Велитов, осужденный на три года за оправдание терроризма, просит суд заменить ему неотбытую часть наказания штрафом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дагир Хасавов во вторник.

"Мы обратились в Трусовский суд Астрахани с ходатайством о замене Велитову неотбытого наказания на штраф в 100 тысяч рублей", - сказал адвокат.

Хасавов уточнил, что его подзащитный уже отбыл две трети от назначенного судом срока наказания и практически не имеет взысканий. Кроме того, имам страдает серьезными заболеваний, в частности, отмечает адвокат, Велитову требуется операция на сердце.

"Я считаю, что суд с большей вероятностью удовлетворит наше ходатайство о замене срока наказания на штраф. Администрация колонии в настоящее время готовит необходимые документы, подтверждающие заболевания осужденного, и его характеристики", - сказал Хасавов.

Он подчеркнул, что в случае отказа суда, у его подзащитного остаётся право обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Московский окружной военный суд 28 апреля 2017 года приговорил Велитова к трем годам колонии общего режима. Он отбывает наказание в Астрахани.

Как установлено судом и следствием, в сентябре 2013 года имам во время молитв в мечети "Ярдям" произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ).

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Теги: Махмуд Велитов

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