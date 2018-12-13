Астраханский суд отказал имаму московской мечети в замене тюремного срока штрафом

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Астраханский областной суд в четверг оставил без изменения решение Трусовского районного суда об отказе рассмотрения ходатайства о замене неотбытой части наказания штрафом имаму московской мечети "Ярдям" Махмуду Велитову, осужденному на три года за оправдание терроризма.

"Изучив материалы дела, выслушав мнения сторон, суд решил постановление Трусовского районного суда Астрахани оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения", - сказала судья Елена Подопригора.

Со своей стороны адвокат Велитова Дагир Хасавов после судебного заседания заявил журналистам, что считает данное решение незаконным. "Я все это отправлю в Европейский суд, думаю, что рассмотрение будет ускоренным с учетом состояния здоровья Велитова. После встречи со своим подзащитным примем решение либо повторно подать ходатайство о замене оставшегося срока наказания на более мягкое, либо подать ходатайство об условно-досрочном освобождении", - сказал он.

В октябре этого года Трусовский районный суд Астрахани прекратил рассмотрение ходатайства имама Велитова. В ходе его рассмотрения адвокат Хасавов заявил, что в районный суд были поданы два аналогичных ходатайства о смягчении наказания и замене оставшегося срока на штраф от его имени и от имени Велитова. 25 октября Трусовский районный суд отказал Хасавову в удовлетворении его прошения.

Адвокат пояснял журналистам, что к его ходатайству было приложено множество документов, подтверждающих, в частности, тяжелое состояние здоровья его подзащитного, которое стремительно ухудшается. Защитник подчеркнул, что Велитову требуется операция на сердце.

Также он добавил, что у его подзащитного остается право обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Московский окружной военный суд 28 апреля 2017 года приговорил Велитова к трем годам колонии общего режима. Он отбывает наказание в Астрахани.

Как установлено судом и следствием, в сентябре 2013 года имам во время молитв в мечети "Ярдям" произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".