Грудинин потребовал с ВГТРК 1 рубль из-за программы о своем разводе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы в конце октября рассмотрит иск о защите чести и достоинства директора подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина", бывшего кандидата в президенты РФ Павла Грудинина к ВГТРК, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

"В иске Грудинин просит суд признать недостоверными сведения, распространенные в программе "Прямой эфир" от 12 июля, и обязать ВГТРК опровергнуть их", - сказала она. Сведения, прозвучавшие в программе и оспариваемые истцом, касаются его бракоразводного процесса.

В качестве компенсации морального вреда Грудин просит взыскать с ВГТРК 1 рубль. Пресс-служба ВГТРК иск не комментирует.

Судебное заседание, по словам Михайловой, начнется в Савеловском суде 31 октября в 10:00.

Директор "Совхоза им. Ленина", а также кандидат на выборах президента 2018 года от КПРФ Грудинин и его супруга Ирина развелись этим летом после 37 лет брака. В московском мировом суде, который расторг брак, сообщили, что заявление о разводе подал Грудинин, имущественных требований по делу никто не заявлял.

В сентябре стало известно, что Видновский городской суд Подмосковья наложил арест на акции "Совхоза им. Ленина", принадлежащие Грудинину, в рамках процесса о разделе имущества между ним и его бывшей женой.