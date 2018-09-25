Экс-замглавы ФАС Овчинников перешел в "Роскосмос"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший замглавы Федеральной антимонопольной службы России Максим Овчинников стал исполняющим обязанности первого замглавы госкорпорации "Роскосмос", сообщил ее гендиректор Дмитрий Рогозин.

"В "Роскосмосе" проведены новые кадровые назначения: исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора назначен заместитель руководителя ФАС России М.А.Овчинников", - написал Рогозин в своем микроблоге в твиттере.

Николай Севастьянов, занимавший этот пост в "Роскосмосе" ранее, стал руководителем ведущего отраслевого научного института ЦНИИмаш.

17 сентября стало известно, что заместитель руководителя ФАС Максим Овчинников, курирующий тематику гособоронзаказа, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Овчинников родился в 1983 году, в 2004 году окончил экономический факультет Астраханского государственного университета, в 2006 году - магистратуру экономического факультета МГУ.

В ФАС Овчинников работал с 2007 года, занимал должности ведущего консультанта аналитического управления, замначальника аналитического управления, с декабря 2009 года был начальником управления контроля промышленности и оборонно-промышленного комплекса, с февраля 2015 года в должности заместителя главы ФАС курировал тематику гособоронзаказа.

В минувшую пятницу "Роскосмос" сообщил, что глава Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Олег Горшков займет должность исполнительного директора в госкорпорации "Роскосмос".