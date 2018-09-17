Медведев освободил от должности замруководителя ФАС, переходящего в "Роскосмос"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя ФАС Максим Овчинников, курирорвавший тематику гособоронзаказа, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства.

Газета "Коммерсант" ранее писала со ссылкой на источники, близкие к аппарату правительства, что Овчинников в ближайшее время перейдет на работу в "Роскосмос", где в статусе первого заместителя Дмитрия Рогозина будет заниматься финансово-экономическими вопросами и бюджетированием. Источник "Интерфакса" подтвердил будущий переход Овчинникова в "Роскосмос".

Овчинников родился в 1983 году, в 2004 году окончил экономический факультет Астраханского государственного университета, в 2006 году - магистратуру экономического факультета МГУ.

В ФАС Овчинников работал с 2007 года, занимал должности ведущего консультанта аналитического управления, замначальника аналитического управления, с декабря 2009 года был начальником управления контроля промышленности и оборонно-промышленного комплекса, с февраля 2015 года в должности заместителя главы ФАС курировал тематику гособоронзаказа.