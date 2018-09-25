В доме-музее Леонида Андреева в Орле произошел пожар

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Ликвидирован пожар, вспыхнувший во вторник в здании дома-музея писателя Леонида Андреева на улице 2-я Пушкарная в Орле. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Произошло загорание деревянной перегородки, которая отделяет музей от жилой квартиры, пристроенной к зданию. Стена вплотную пристроена к печи, вероятно, поэтому и произошло возгорание", - сказал собеседник агентства.

Пожар уже ликвидирован, на месте работают дознаватели. Представитель ведомства отметил, что материальные ценности музея не повреждены.

"В музее ведутся ремонтные работы. Поэтому ранее все материальные ценности были вывезены из здания", - уточник сотрудник пресс-службы.

Писатель Леонид Андреев (1871 - 1919гг.), считающийся родоначальником русского экспрессионизма в литературе, родился в Орле. На официальном сайте Дома-музея говорится, что здание, в котором располагается музей, было построено в 1874 г. отцом писателя. Оно почти полностью сохранилось. Музей был открыт здесь в 1991 г.