Частный музей Высоцкого в Краснодаре закроется из-за конфликта с управляющей компанией

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Частный музей "Дом творчества Владимира Высоцкого" закроется в Краснодаре на неопределенный срок из-за продолжительного конфликта с управляющей жилищной компанией, сообщила агентству "Интерфакс" во вторник сотрудница музея Марина Победенная.

"Музей-экспозиция Высоцкого официально приостановит работу с 26 сентября и на неопределенный срок. Возможно, на месяц, возможно, навсегда. Причина проста и банальна. Управляющая компания дома, в котором мы располагаемся, выставила нам счет за коммунальные услуги и отключила электроэнергию", - сказала Победенная.

Формально, уточнила она, долг музея перед УК составляет порядка 200 тысяч рублей, однако в настоящее время стороны выясняют отношения друг с другом в судах. "По вине компании нас ежегодно топило сточными водами. Мы делали ремонт за свой счет. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал "потоп" на 22 июля, перед самым Днем памяти Высоцкого. У нас сорвалось множество мероприятий, экскурсий, концертов", - отметила собеседница агентства.

Дом творчества Высоцкого в Краснодаре располагается в цоколе многоэтажного здания с квартирами и офисами в центре города на улице Бабушкина. Площадь музея составляет порядка 350 квадратных метров. Здесь на частные средства была создана и содержалась коллекция личных вещей поэта, автографов, дубликатов рукописей, документов, предметов быта и мебели 70-80-х годов прошлого века. Здесь же выставлялась посмертная маска Высоцкого.

Музей был открыт группой энтузиастов под руководством Михаила Сердюкова в январе 2013 года к 75-летию со дня рождения известного поэта, барда и актера. Тогда же у входа в музей был установлен памятный бюст Высоцкому.