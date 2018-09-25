Татьяна Голикова выступила против жесткого запрета сотовых телефонов в школе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что не считает необходимым полностью запретить мобильные телефоны на уроках в школе, однако согласна с тем, что использование гаджетов нужно как-то регламентировать.

"Тема сложная. Она не должна звучать, как однозначно запретительная. Но надо подумать, как это организовать так, чтобы ребенок в школе учился, а не игрался", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос об ее отношении к гаджетам в школе.

Голикова подчеркнула, что, с одной стороны, гаджеты отвлекают детей от урока, а с другой стороны, родители хотят оставаться на связи с сыном или дочерью.

"Когда речь идет о родителе - родителю, конечно, спокойнее, когда его ребенок в доступности. Когда речь идет об учебном процессе, конечно, это мешает учебному процессу. Я могу вам сказать, я телефоны на совещание не беру. Потому что, если ты берешь телефон на совещание, он тебя все равно будет отвлекать, тебе все равно кто-то позвонит, ты там какое-нибудь сообщение прочитаешь. Ну, а ребенок - тем более - он сидит в этом гаджете: то поиграет, то еще чего-нибудь", - сказала вице-премьер.

По ее словам, ранее звучавшая идея о "коробке", в которую дети на входе в школу складывают свои гаджеты, не является универсальной. Не каждое учебное заведение будет готово к такому шагу, в частности, одним из вопросов является сохранность мобильных устройств.

"Не каждая школа, не каждый директор, не каждая администрация школы возьмет на себя ответственность собрать эти гаджеты, в коробку их там положить, а потом - не разберешься, остались они там или не остались", - отметила зампред правительства.

Ранее за ограничение использования мобильных гаджетов в стенах школы высказывалась министр просвещения РФ Ольга Васильева.