Глава Союза педиатров сочла, что уроки без мобильных полезнее для здоровья детей

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Использование мобильных телефонов школьниками на уроках снижает успеваемость, а также менее полезно для здоровья, чем отсутствие этих гаджетов, считает главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

"Телефон на уроке снижает внимание ребенка, не дает сосредоточиться и усвоить материал, который разбирает учитель, то есть снижает академическую успеваемость, - сказала она журналистам. - Идет воздействие на орган зрения, а ведь спазмом аккомодации и миопией страдают от трети до половины школьников".

Также специалист призвала не сбрасывать со счетов воздействие излишнего электромагнитного излучения, источником которого являются гаджеты.

"Таким образом, отсутствие телефонов на уроке, несомненно, полезнее для здоровья и развития ребенка, чем их присутствие", - подчеркнула Намазова-Баранова.

Она напомнила, что запрет на использование телефонов во время учебных занятий существует во многих странах Европы, Америки и других континентов. Дети, приходя в школу, обязаны оставить свои гаджеты в шкафчике.

31 августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что новые санитарные правила не разрешают школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках, использовать их можно только на переменах. 30 августа запретить использование гаджетов на занятиях предложил помощник президента Владимир Мединский.