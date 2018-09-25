Самый большой стул России вернулся на свое место в Дубне

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Гигантский стул, вошедший в "Книгу рекордов России" и пришедший со временем в негодность, заменили в Дубне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В 2004 году на улице Приборостроителей появился самый большой в России настоящий стул, который был точной копией стула "Классика", выпускаемого серийно, и увеличенной более чем в 10 раз", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что объект был изготовлен из березы и со временем сгнил, новый выполнен из лиственницы. Специалисты рассчитывают, что он простоит порядка 30 лет. "На данный момент, объект полностью смонтирован", - сказал собеседник агентства. Предыдущий стул был демонтирован в конце августа.

В 2005 году он был занесен в "Книгу рекордов России", его высота была 9,06 м, а площадь сидения - 14,257 кв. м.