В рейтинге вузов по самому высокому баллу ЕГЭ при приеме на бюджет сменился лидер

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В рейтинге вузов по самому высокому баллу ЕГЭ при приеме на бюджетное отделение изменился лидер, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Если раньше самый большой конкурс был у Московского государственного института международных отношений (МГИМО), то в этом году на первое место вышел Московский физико-технический институт (МФТИ). Средний балл в этом году в МФТИ зафиксирован на уровне 96,4 (94,1 в прошлом году), в то время как в МГИМО средний балл составил 95,3 (95,6 в прошлом году). На третьем месте - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) с результатом 94,6 балла.

Между тем 33 российских вуза в этом году набрали преимущественно троечников на бюджетные места, в прошлом году таких было 45. 18 из вузов в группе "вузов-троечников" (так называемая "красная зона") ухудшили показатели по сравнению с прошлым годом. Эту тенденцию Голикова охарактеризовала как "слабые стали еще слабее", несмотря на отдельные позитивные тренды.

21 вуз из этой "красной зоны" принадлежит Минсельхозу, четыре вуза - Минтрансу, уровнем подготовки там в правительстве не удовлетворены.

Отличников больше

Она отметила, что доля выпускников школ, получивших на едином госэкзамене в этом году условную "пятерку", выросла по сравнению с прошлым годом, доля троечников уменьшилась.

"Отличников в вузах стало больше, троечников - меньше. Доля отличников, набравших в среднем более 70 баллов в пересчете на один экзамен, выросла с 43,5% в 2017 году до 47,6% в 2018 году. Соответственно, доля троечников, набравших менее 56 баллов, снизилась с 20,5% до 17,2%", - сказала Голикова на пресс-конференции.

Без вступительных экзаменов в этом году были зачислен 4881 победитель и призер олимпиад школьников, что на 21% больше, чем в прошлом году.

Что в регионах

Еще одна тенденция, на которую обратила внимание Голикова - динамика среднего балла ЕГЭ при поступлении по регионам. "В регионах произошли достаточно революционные изменения. В 2018 году число регионов, где на первый курс принято больше половины отличников, выросло почти в три раза - с четырех до 11", - сказала вице-премьер.

По ее словам, если раньше это были Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Томская область и Татарстан, то сейчас в этот список также вошли Новосибирская, Ленинградская области, Краснодарский край, Свердловская область, Башкирия, а также Нижегородская и Тюменская область.

Представленные данные были получены в рамках исследования, проведенного Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ) вместе с Минобрнауки, Рособрнадзором и "Яндексом".