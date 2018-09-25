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Что произошло за день: вторник, 25 сентября

Уголовная ответственность за увольнение предпенсионеров, новые санкции США и требование кабмина Израиля к своим военным взаимодействовать с РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.

- Синод Украинской православной церкви призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ и потребовал, чтобы направленные им экзархи покинули территорию УПЦ.

- Министерство торговли США разместило документ о внесении нескольких компаний в списки на пересмотр лицензий в связи с "деятельностью, противоречащей интересам США", в их числе 12 российских юридических лиц, в том числе структуры "Ростеха".

- Кабинет министров Израиля предписал Армии обороны страны продолжать действия против военного присутствия Ирана в Сирии, но поддерживать координацию с Россией по безопасности.

- 15 российских военнослужащих, погибших при крушении Ил-20, представлены к награждению орденами Мужества посмертно.

- "Аэрофлот" активизировал так называемый черный список пассажиров и внес в него трех граждан, которым не будут продавать билеты на рейсы в течение определенного срока в связи с совершенными на борту правонарушениями.

- Европейский союз создаст механизм для защиты от санкций финансовых расчетов европейских компаний с Ираном, чтобы сохранить соглашение по иранскому атому и торговые отношения с Тегераном.

- МФТИ возглавил рейтинг вузов по самому высокому баллу ЕГЭ при приеме на бюджетное отделение, опередив МГИМО.

- Глава ГК "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что ПАО "АвтоВАЗ" проведет делистинг акций компании.

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