Самый "Улетный пандус" выберут в Карачаево-Черкесии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Фотоконкурс абсурдных, вводящих в заблуждение и нарушающих права граждан примеров обустройства доступной среды, запустило Карачаево-Черкесское региональное отделение Общероссийского народного фронта.

"На фотоконкурс "Улетный пандус" принимаются фото абсурдных, не соответствующих нормативам и здравому смыслу пандусов, различных препятствий для инвалидов и маломобильных граждан в магазинах, поликлиниках, больницах, школах, детсадах, администрациях и других учреждениях, как в бюджетных, так и в частных, а также просто в городской среде - на улицах, в парках и скверах", - сообщил агентству "Интерфакс" сотрудник ОНФ в КЧР.

По его словам, конкурс пройдет в трех номинациях, в том числе любительское фото, профессиональное фото и видеоролик.