В Минтруде задумались о замене термина "инвалид"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минтруд РФ планирует отказаться от использования слова "инвалид" в документах и заменить его термином, отражающим правозащитную модель государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями, пишет в четверг газета "Известия".

Об инициативе изданию рассказали в пресс-службе министерства. Предусмотрены, в частности, отказ от перевода общепринятого перевода слов persons with disabilities и от термина "инвалиды" в федеральном законе "О соцзащите инвалидов", а также увеличение числа переводчиков русского жестового языка и профессиональных тифлокомментаторов, занимающихся переводом различных материалов на язык жестов.

Задание на научно-исследовательскую работу по вопросу замены слова "инвалид" будет направлено в Федеральное бюро медико-социальной экспертизы уже в текущем году. В бюро изданию оперативно не ответили на вопрос о том, какие термины обсуждаются на замену.

Как отмечают "Известия", ранее отказаться от термина "инвалид" России рекомендовал комитет ООН по правам людей с инвалидностью. Он направил в Минтруд РФ замечания в связи с реализацией Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Россия ратифицировала в 2012 году. В комментариях комитета отмечалось, в частности, что в России недостаточно заботятся об интеграции людей с инвалидностью в общество, им сложно найти работу и для не хватает сурдопереводчиков. Между тем, отмечает издание, тогда комитет дал положительную оценку госпрограмме "Доступная среда" на 2011-2020 годы.