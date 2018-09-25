Пять пассажирских поездов задержали из-за схода грузовых вагонов в Забайкалье

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сход вагонов грузового поезда на перегоне Куэнга - Приисковая Забайкальской железной дороги стал причиной задержки нескольких пассажирских составов, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Так, задержаны пассажирские поезда дальнего следования №7 сообщением Владивосток - Новосибирск, № 391 сообщением Благовещенск - Чита, №99 сообщением Владивосток - Москва и №100 сообщением Москва - Владивосток.

Также по станции Приисковая был задержан пригородный пассажирский поезд №6212 сообщением Шилка - Чернышевск-Забайкальский, пассажиров которого к месту назначения доставляют автобусом.

Для пассажиров задержанных поездов дальнего следования организовано питание.

Ранее сообщалось, что на перегоне Куэнга - Приисковая Забайкальской железной дороги сошли вагоны грузового поезда, нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направили три восстановительных поезда.

На месте работает комиссия ЗабЖД. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб.

Причины схода вагонов устанавливаются.