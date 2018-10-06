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Камнепад прервал движение по Кругобайкальской железной дороге в Иркутской области

При ремонте пути пострадал рабочий

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Движение двух пассажирских поездов было прервано в пятницу на исторической Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), которая проходит вдоль берега озера Байкал в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

"В 15:41 местного времени на 125 км участка Маритуй-Шарыжалгай КБЖД в результате камнепада произошло повреждение железнодорожного пути", - говорится в сообщении.

Задержан туристический поезд сообщением Порт Байкал - Слюдянка, пассажиры которого доставлены в Иркутск автотранспортом через поселок Листвянка. Задержан также пригородный поезд сообщением Слюдянка - Порт Байкал, его пассажиры доставлены до места назначения водным транспортом.

Организованы работы по восстановлению движения на данном участке КБЖД.

"При проведении восстановительных работ был травмирован работник железной дороги", - отмечается в сообщении.

На место выехала комиссия для расследования происшествия.

Кругобайкальская железная дорога ранее была частью основного хода Транссиба, с 1956 года - тупиковый участок Слюдянка - Порт Байкал протяженностью 89 км. В настоящее время имеет историческое, культурное и туристическое значение. На КБЖД используется 38 тоннелей общей длиной 9 км, 15 каменных галерей, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок. По насыщенности инженерными сооружениями она не имеет равных в России и занимает одно из первых мест в мире.

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Теги: Россия, Иркутская область

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