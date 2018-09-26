62% россиян считают, что заботиться о стариках должно государство

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян убеждены, что заботиться о пожилых людях (старше 55 лет), должно главным образом государство, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в среду в "Интерфакс".

По данным исследования, такую позицию занимают 62% россиян. Среди респондентов в возрасте от 55 лет и старше это мнение разделяют 67%. В возрастной группе 18-24 лет половина опрошенных считает, что заботится о пожилых людях должно государство, среди опрошенных в возрасте от 25 до 39 лет такой точки зрения придерживаются 59% респондентов, а среди опрошенных возрастной группы 40-54 лет - 63%.

В свою очередь 28% россиян считают, что заботится о пожилых людях должны семья, родственники и друзья. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет так считают 38% респондентов, 25-29 лет - 30%, 40-53 лет - 28%, а среди респондентов в возрасте от 55 лет и старше - 24%.

4% россиян считают, что заботиться о пожилых людях должны частные медицинские учреждения, 2% полагают, что это задача общественных некоммерческих благотворительных организаций. Менее 1% всех респондентов считают, что это задача религиозных организаций.

Результаты исследования показали, что в возрастной группе от 55 лет и старше четверть опрошенных (суммарно) "иногда", "часто" или "очень часто" ощущают дефицит общения, в то время как среди 18-24-летних лишь 14% респондентов указали на эту проблему.

"Недостаток общения приводит к тому, что пожилые люди чаще чувствуют себя изолированными и покинутыми, чем молодежь и люди среднего возраста. Так, среди респондентов старше 55 лет чувство покинутости и изолированности от социальной жизни "иногда", "часто" или "очень часто" ощущали 17% и 20% опрошенных соответственно, а среди лиц среднего возраста - почти вдвое меньше", - отмечают в "Левада-центре".

По оценкам социологов, чувство изолированности у пожилых усиливается при изменении семейно-брачного статуса. "В среде респондентов в возрасте 55 лет и старше, которые не состоят в брачных отношениях в силу разных причин (овдовели, развелись и т.п.), показатели социальной эксклюзии выше, чем среди респондентов этой же возрастной категории, но состоящих в браке или имеющих рядом близкого человека. Доля опрошенных, которые испытывают подобные настроения (от "иногда" до "очень часто"), среди одиноких пожилых россиян составляет порядка 25-27%, в то время как среди семейных пожилых таковых вдвое меньше (9-12%)", - отметили в "Левада-центре".

Опрос проведен 13-18 октября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Эти вопросы задавались в ходе опроса населения в рамках международной программы социальных исследований (ISSP) по теме "Социальные сети и социальные ресурсы". Каждая страна из 45 стран-участниц этой программы ответственна за проведение опроса по единой для всех стран методологии и анкете, а также за финансирование, проводя исследование только исходя из собственных средств.