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ВЦИОМ узнал, что для россиян старость начинается с 62 лет

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Сейчас большинство россиян считают, что старость начинается с 62 лет, показал опрос ВЦИОМа. При этом мужчины чаще отвечали, что старость начинается с 60, женщины - что с 63 лет.

Опрос провели 26 ноября по телефону среди 1600 россиян.

В среднем при своем нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах россияне ожидают дожить до 78 лет, женщины - до 81 года, мужчины - до 74. Минимальная названная продолжительность жизни - 30 лет (среди женщин — 37 лет, среди мужчин — 30 лет), а максимальная - 150.

На вопрос "до какого возраста вы могли бы прожить при оптимальных условиях и образе жизни", разброс ответов был от 50 до 200 лет.

Пожилые люди в России, по мнению 54% опрошенных, вызывают у окружающих уважение. Вариант ответа "безусловно, к ним относятся с уважением", выбрали 8% по всей выборке, 3% жителей Москвы и Петербурга и 13% жителей сел. Вариант "скорее, с уважением", набрал 44% по всей выборке ( 55% в Москве и Петербурге, 39% - у селян). Считают, что к старикамотносятся без уважения, 43% опрошенных, чаще жители городов-миллионников (48%).

Главными проблемами пожилых 71% респондентов назвали бедность и низкие пенсии, 44% - болезни, 19% - ощущение ненужности обществу, 17% - одиночество.

ВЦИОМ

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